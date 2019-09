Vettel: "Abbiamo visto i render delle macchine del futuro, ma non so quanto saranno fedeli a quelle che andranno in pista. Per la prima volta abbiamo voce in capitolo con chi eve prendere decisioni. Chiediamo di avere battaglie ravvicinate in gara e il look delle macchine sarà secondario. Le regole del 2021 incideranno sul mio futuro? Sì, il mio contratto finisce il prossimo anno e tutto dipenderà da quello che succederà. ma non è che ora tutto sia orribile. Un cambiamento è sempre un'opportunità per fare meglio o peggio"