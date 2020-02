Chi è impegnato nello Shakedown?

Attesi in pista i collaudatori, chiamati a definire i prototipi, e gli esordienti, impegnati nel trovare il giusto feeling con le nuove moto. Tra i più attesi Jorge Lorenzo, che in settimana ha ufficializzato il suo ritorno in Yamaha come tester. Grandi novità di mercato per il team giapponese, che nell'arco di due giorni, prima di dare il bentornato al maiorchino, ha annunciato l'inedita coppia scelta per il Mondiale 2021: al posto di Rossi Quartararo, confermato Vinales. Non solo Lorenzo: c'è un altro spagnolo su cui saranno puntati gli occhi nei prossimi giorni a Sepang, è Alex Marquez. Campione del mondo di Moto2, dal primo GP della stagione al via l'8 marzo in Qatar farà coppia con il fratello Marc nella Honda ufficiale, sostituendo proprio Lorenzo (che l'anno scorso a Valencia, tappa finale del Mondiale, aveva annunciato il ritiro dalle corse). Alex Marquez proverà con la Honda il 2 e il 3 febbraio, il 4 sarà a Jakarta per la presentazione della squadra. Con lui a Sepang lavorerà sulla RC213V anche Stefan Bradl. In Malesia attenzione anche ai debuttanti in MotoGP Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing, 2° nel Mondiale di Moto2 2019) e Iker Lecuona (nuovo arrivato del team Red Bull KTM Tech 3), che potranno contare sul supporto di Dani Pedrosa. Per la Ducati (unica squadra ad avere già presentato i prototipi del 2020) ci sarà Michele Pirro, per l'Aprilia Bradley Smith, infine per la Suzuki Sylvain Guintoli.

Quando scendono in pista i piloti ufficiali?

Venerdì 7 febbraio spazio a tutti i piloti del Mondiale di MotoGP 2020: test in programma dalle 3 alle 11 fino a domenica 9 febbraio.

Quando si presentano i team di MotoGP?

Ducati è l'unica squadra che ha già svelato la proprio moto: presentata a Bologna la Desmosedici GP20 della coppia Dovizioso-Petrucci, che punta a lottare per il titolo. Queste sono le date delle prossime presentazioni:

- Honda: 4 febbraio

- Yamaha: 6 febbraio

- Yamaha Petronas: 6 febbraio

- Suzuki: 6 febbraio

- KTM: 18 febbraio

- Aprilia: 21 febbraio

Quando inizia il Mondiale 2020?

Il primo GP della nuova stagione è in programma l'8 marzo in Qatar, gara di MotoGP alle 18: in calendario 20 Gran Premi, la novità principale è la tappa a metà luglio in Finlandia, quando si correrà al KymiRing.