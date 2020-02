Moto2 e Moto3, a Jerez volano Bezzecchi e Rodrigo

Rodrigo vola in Moto3

In Moto3 bene Gabriel Rodrigo con un super crono di 6 decimi più basso rispetto a quel record che lui stesso aveva fatto registrare nel 2019. Alle sue spalle staccato di appena 5 millesimi John McPhee, che precede Ogura e Suzuki del team Sic58, il quale in realtà non ha nemmeno provato un time attack. Quinta posizione per Masia, protagonista di una caduta: portato prima in clinica mobile e poi in ospedale, lo spagnolo non ha riportato nessuna lesione e domani scenderà regolarmente in pista. Tra gli italiani bene Celestino Vietti che chiude in ottava posizione dopo aver migliorato il suo crono del primo giorno di più di 1 secondo. In crescita anche Andrea Migno, che sempre rispetto al day 1 si è migliorato di circa 6 decimi. Da segnalare una caduta anche per Niccolò Antonelli: la lussazione della spalla sinistra rimediata domani non gli consentirà di scendere in pista. Per i piloti della KTM il lavoro di adattamento sembra richiedere più sforzi, visto e considerato che la moto 2020 è cambiata sotto diversi aspetti (carena, telaio, serbatoio e molto altro): tutto dovrebbe essere ampiamente ripagato quando, trovato il giusto setting, le performance miglioreranno.