È il giorno dell'Aprilia: in Qatar viene svelata la nuova RS-GP 2020 con cui la Casa di Noale (l'ultima squadra a presentarsi) affronterà il Mondiale 2020. Il prototipo si è già visto in pista nello shakedown di Sepang, ora il team fa sul serio: è il momento di mostrare tutti i dettagli della nuova moto, alla vigilia dei test di Losail. Ancora fermo Iannone, in pista a Sepang sono scesi con la nuova Aprilia l'altro pilota titolare, Aleix Espargaro, il collaudatore Bradley Smith e Lorenzo Savadori. Il prossimo appuntamento per Aprilia e le altre squadre sarà dunque questo weekend con la seconda tornata di test ufficiali, in programma da sabato a lunedì dalle 11 alle 18. Sky Skysport.it attraverso il nostro Live-blog avrete tempi, news, foto e video direttamente dal Qatar, alle 23.30 l'approfondimento quotidiano in Paddock Live Show. L'8 marzo alle 18, sempre dal Qatar, scatterà la gara inaugurale del Mondiale. Sky trasmetterà tutti i gran premi di MotoGP sia nella stagione 2020 che nella stagione 2021.



Le prime novità a Sepang

In Malesia qualcosa si è già visto: Aprilia più aggressiva, con la carena tutta nera. Aerodinamica inedita: copertura sulla ruota anteriore stile Ducati, rispetto al 2019 cupolino più stretto a coprire due grandi ali. Allargata la V del motore a 90°, come fatto da Ducati e Honda. Più ridotto rispetto al 2019 anche il codone, come in generale tutto il telaio. Sulla RS-GP 2020 portata a Sepang spiccavano i nomi di chi ha lavorato per riuscire a completare la moto in tempo per Sepang: sia gli uomini di Aprilia Racing sia coloro che sono stati coinvolti a livello di Gruppo Piaggio.