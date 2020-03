Niente MotoGP in Qatar e GP in Thailandia rinviato in tutte le classi: dopo le reazioni dei piloti arrivano le prime parole del n.1 di DORNA, Carmelo Ezpeleta. Il CEO della società che organizza il Motomondiale fa chiarezza: "Ci sarà senza alcun dubbio il Mondiale 2020 di MotoGP. Cercheremo di andare avanti con tutto il programma e di seguire con la massima attenzione una situazione che cambia di giorno in giorno, il nostro desiderio è quello di svolgere tutte le gare nella stagione 2020".

I motivi dei cambi di programma

Ezpeleta ha anche voluto spiegare che le decisioni assunte per i weekend in Qatar e Thailandia si sono basate su motivazioni differenti: "Il Qatar ha deciso l'altro ieri che chiunque sia stato in Italia negli ultimi 14 giorni venga messo in quarantena per 14 giorni, al suo arrivo nel Paese. Ovviamente questo non è possibile per le persone coinvolte nel Motomondiale, questo ci ha portato ad annullare la gara della classe MotoGP. I piloti di Moto2 e Moto3, invece, si trovano già in Qatar da una settimana per via dei test, per cui per loro è possibile cominciare il campionato regolarmente. Le autorità della Thailandia hanno deciso solo oggi di cancellare i grandi eventi con un ampio numero di spettatori, per cui è una situazione diversa, non è legata agli italiani".