L'attesa per la firma

I dettagli

Rossi: "Al 99% continuo con Petronas nel 2021"

Riguardo l'1% che manca alla chiusura del contratto, Rossi aggiunge: "Non so quando succederà, non abbiamo tanta fretta, mi piacerebbe prima mettere a posto tutto. I grandi aspetti li abbiamo già fissati, va bene così. Non avrò tanto potere decisionale, per questo ci vuole più tempo. Bisogna capire cosa farà Quartararo, chi porterà, a me piacerebbe portare tanti tra i miei ma sembra non sia possibile. Va bene lo stesso, sembra non vogliano fare tanti scambi tra un team e l’altro. Ma io sono pronto, per me l'importante era decidere di continuare e quello l’ho fatto".