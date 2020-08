La Yamaha ha individuato il problema di fabbricazione alle valvole, così è stata ritirata la richiesta fatta agli altri costruttori di poter aprire i propulsori senza penalizzazioni. Tuttavia la casa giapponese non è riuscita a produrre il documento richiesto dalla direzione tecnica della MotoGP per dimostrare la natura dell’anomalia stessa. È questo uno dei temi di un venerdì pieno di spunti a Spielberg. Proviamo a rivederli tutti GP STIRIA, GLI HIGHLIGHTS DELLE PROVE LIBERE

Il venerdì del Red Bull Ring ha già un sapore intrigante per la KTM, che a casa sua è protagonista con Pol Espargaró. Lo spagnolo ha una moto da podio, non a caso nella combinata Oliveira è quarto alle spalle di Miller e Dovizioso. “Polyccio” lo sa bene ma deve concretizzare al più presto, come ha fatto il compagno Binder, questa opportunità. Un altro che sul podio austriaco c’è salito pochi giorni fa e dimostra di saper andare forte è Jack Miller, che assieme a Dovizioso è il pilota trainante di Borgo Panigale nel venerdì del GP di Stiria. Andrea ha messo a posto anche qualcosina in frenata, così pioggia o asciutto può puntare ad una vittoria bis per rendere più concreta la sua corsa mondiale.

Yamaha, ritirata la richiesta di aprire i propulsori approfondimento Yamaha: ritirata la richiesta di aprire il motore Per la Yamaha la pista di Spielberg risulta ancora poco digeribile, visto che la prima delle M1 è dietro a due KTM, due Ducati, due Suzuki ed una Honda. Sabato nella FP3 non dovrebbe ancora piovere, quindi Rossi che ha risparmiato le gomme punta a rientrare nei dieci. Per quanto riguarda i motori marchiati diapason, Rossi si augura di ritrovare la potenza di sempre, mentre in Giappone è stato individuato il problema di fabbricazione alle valvole, così è stata ritirata la richiesta fatta agli altri costruttori di poter aprire i propulsori punzonati senza penalizzazioni. La Yamaha contestualmente non è riuscita però a produrre il documento richiesto dalla direzione tecnica della MotoGP, atto a dimostrare la natura dell’anomalia stessa. Tema intricato per usare un eufemismo…

Zarco vuole scontare la sanzione in Austria approfondimento Zarco: "Servono uomini veri per decidere sanzioni" La penalizzazione di Zarco rispetta i pronostici della vigilia: partirà dalla pit lane. La sua voglia, seppur malconcio, è quella di arrivare alla gara di domenica per scontare la penalità in vista di Misano. Il francese ha commentato a Sky: "Per decidere le sanzioni ci vogliono uomini veri e questi non lo sono, spesso hanno paura e non sanno cosa fare...". Il francese dell’Avintia, sempre profondo in quello che dice, deve però fare attenzione, perché oltre all’uso della manopola del gas e del freno la FIM potrebbe voler controllare anche quello della lingua.