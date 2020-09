La prima intervista di Rossi dopo l'accordo con Petronas per il 2021: "Volevamo essere pronti per giovedì, ma se avessi firmato prima mi sarebbe toccato restare un'ora in conferenza. Avevamo parlato con Petronas nei giorni di Misano, abbiamo fatto un bel meeting, il contratto era già a posto, bisognava solo firmare. È una giornata speciale perché correrò anche l'anno prossimo". Sul terzo posto in qualifica al Montmeló: "Sono competitivo, penso di poter fare una bella gara" ROSSI IN PETRONAS NEL 2021: L'ANNUNCIO

Rossi conclude alla grande una giornata destinata a restare scritta per sempre nella storia di questo fantastico campione. Valentino conquista per la prima volta la prima fila nel Mondiale 2020, centrando il 3° tempo nelle qualifiche del GP della Catalunya. E lo fa subito dopo aver firmato il contratto che lo legherà alla Petronas per la stagione 2021. Quasi come se quella firma lo avesse galvanizzato, al pensiero di correre con l’amico Franco Morbidelli il prossimo anno. Rossi è stato bravo a mettere da parte cifre e parole racchiuse in un contratto così importante, restando concentrato solo sulla pista. Arriva così la sua 148^ prima fila in top-class: "Sono contento perché ci siamo trovati subito bene con la moto già dalle prove del venerdì, insieme al team siamo riusciti a fare due-tre mosse nelle Libere 3 che mi hanno aiutato a guidare meglio – spiega Rossi, intervistato dal nostro Sandro Donato Grosso –. Riesco a chiudere meglio le curve, ad accelerare meglio, faccio soffrire meno la gomma dietro. Le Libere 4 rappresentano uno dei miei turni migliori in questa stagione, sono andato molto veloce, anche con le gomme usate. Sapevo di poter essere veloce in qualifica, anche se non è mai facile. Però sono riuscito a fare un bel giro, ho guidato al limite, senza esagerare, senza fare errori. Sono contento perché 1:39.129 è un buonissimo tempo. Essere in prima fila è sempre bello, è molto importante per la gara, sapevo di avere un bel passo e di poter essere competitivo. Sono riuscito a guidare bene, quindi sono felice".

approfondimento Montmeló, pole Morbidelli. 2° Quartararo, 3° Vale Hai le idee chiare sulle gomme da usare in gara? "Dipenderà dalle temperature di domenica, ma penso che comunque rifaremo un’altra prova nel warm up. Anche se bisognerà un po' soffrire alla fine, penso che la morbida abbia un po' più di grip all’inizio. Sarà importante osservare il meteo da qui alla partenza della gara, le previsioni non sono tanto buone, quindi speriamo possa esserci una bella giornata come in queste qualifiche".

approfondimento Rossi e Yamaha, una "storia d'amore" lunga 15 anni Non sembravi molto entusiasta di questo terzo tempo in qualifica, forse sei già concentrato sulla gara? "Il sabato pomeriggio, anche se conquisti la pole o la prima fila, bisogna godersi il risultato per qualche minuto, ma poi è importante pensare subito alla gara. Sono competitivo, penso di poter fare una bella gara".