GP Catalunya, le qualifiche della MotoGP LIVE

Dopo l'annuncio ufficiale del passaggio di Valentino Rossi in Petronas per il Mondiale 2021, i piloti della MotoGP sono tornati in pista le qualifiche del GP Catalunya, in corso in questo momento a Barcellona. Attenzione perché domani cambiano gli orari delle gare: MotoGP alle 15, preceduta dalla Moto3 alle 12 e dalla Moto2 alle 13.20

ROSSI IN PETRONAS NEL 2021: L'ANNUNCIO UFFICIALE