Medaglia d'argento per Luca Marini, che il prossimo anno debutterà in MotoGP insieme a Bastianini con l'Esponsorama Team, 2° posto a Portimao: "Sono molto felice della stagione - ha detto a Sky Sport - sono fiero di me perché ho dato il 110% in ogni singola curva di ogni singola sessione. Ho dato tutto. Abbiamo commesso qualche errore e lo paghiamo in termini di campionato, ma andiamo a testa alta per come abbiamo affrontato questa stagione".

