Mir è fuori, problemi di elettronica: la gara LIVE

In corso la gara della MotoGP a Portimao. Bagnaia fuori, ha avvertito dolore alla spalla destra e si è subito fermato. Anche il campione del mondo Mir out per problemi di elettronica. Corsa speciale per Rossi e Dovizioso, che lasceranno i rispettivi team dopo il GP Portogallo (Valentino passerà in Petronas nel 2021, Andrea prenderà un anno sabbatico). Anche Crutchlow sta correndo la sua ultima gara prima di assumere il ruolo di collaudatore in Yamaha

FOTO. IL RITRATTO DI BASTIANINI, CAMPIONE IN MOTO2