Marquez: "Non so quando rientrerò in pista"

Presentata la moto con cui Marc Marquez e Pol Espargaro affronteranno il Mondiale 2021. Il campione del mondo spagnolo non si sbilancia sulla data del rientro: "Spero di tornare il prima possibile, ma ancora non so quando succederà. Quando tornerò sulla moto non sarò al 100%, non sarò il soluto Marc. L'obiettivo? Innanziutto tornare sulla moto e divertirmi"

Qualcosa è cambiato. Non solo le moto. Nel giorno in cui è stata presentata la Honda del Mondiale 2021, Marc Marquez alla prima uscita ufficiale dell'anno spiega: "L'obiettivo principale di solito è lottare per vincere il titolo. Ma il 2021 è totalmente diverso. Il mio obiettivo è tornare sulla moto e divertirmi , poi step by step tornare veloce come lo ero prima dell'infortunio. Non si può pretendere di arrivare dopo un anno ed essere subito lo stesso Marc, dobbiamo essere coscienti di questo ". Al suo fianco ci sarà Pol Espargaró: "Bello, ci conosciamo da quando siamo ragazzini, siamo stati anche compagni di scuderia da adolescenti, è pazzesco pensare che ora saremo l'uno al fianco dell'altro in MotoGP".

L'incognita sul rientro

"Non so quando sarò pronto, l'importante è che ogni settimana io mi senta meglio. Spero di tornare il prima possibile, ma ancora non so quando potrà accadere. È la prima volta nella mia carriera che non guido per così tanto tempo. Quando salirò sulla moto non sarò al 100%, è chiaro. Una cosa è l'osso, un'altra la muscolatura. Immagino un grande rientro, saltando sulla moto e mostrando di essere lo stesso. Ma non sarà lo stesso, sarà difficile. Vedremo se servirà una gara o due, oppure mezza stagione per essere lo stesso Marc di prima".