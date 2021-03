Petronas 2021, la presentazione in LIVE streaming

Si è da poco conclusa la presentazione della livrea 2021 della Petronas. Rossi si è mostrato per la prima volta in pubblico con i nuovi colori del team malese, accanto al compagno di box e amico Morbidelli. Valentino, che avrà una M1 ufficiale, mantiene tutte le caratteristiche estetiche della sua precedente moto, compresi gli adesivi più iconici come il gatto Rossano. Franco avrà una M1 Spec-A, meno evoluta rispetto alle Yamaha ufficiali Condividi:

La Petronas ha tolto i veli alla nuova livrea con cui prenderà parte dal 28 marzo al Mondiale 2021 (tutto in diretta su Sky Sport MotoGP). Oltre al nuovo design della M1, i tifosi hanno potuto ammirare l'inedita coppia della squadra malese: insieme al box ci sono due amici come Franco Morbidelli e Valentino Rossi. Il pilota italo-brasiliano è alla sua terza stagione con Petronas, ha ormai trovato un feeling totale con la moto e con gli uomini del suo team. Dopo aver conquistato le prime tre vittorie della sua carriera in MotoGP nel 2020, quest’anno avrà l’opportunità di confrontarsi gara dopo gara con una leggenda come Rossi per proseguire nel suo percorso di crescita. Valentino è apparso in pubblico per la prima volta con i colori Petronas: dopo 15 stagioni con il team factory Yamaha (una collaborazione iniziata nel 2004 e culminata in 4 titoli Mondiali), il campione di Tavullia continuerà a guidare una M1 ufficiale con la squadra satellite.

Chi ha partecipato all'evento leggi anche Petrucci: "Rossi-Morbidelli coppia più pericolosa" Oltre ai due piloti Valentino Rossi e Franco Morbidelli, hanno preso parte all’evento anche i volti più importanti della squadra malese. Razlan Razali (team principal Petronas) è stato il conduttore della presentazione. Interventi anche da parte di Tan Sri Azman Yahya (presidente del circuito di Sepang), Datin Anita Azrina Abdul Aziz (general manager del gruppo "Strategic Communications" di Petronas), Johan Stigefelt (team director Petronas), Wilco Zeelenberg (team manager Petronas). Contributi anche dalle coppie di piloti del team Petronas che correranno in Moto2 (Xavi Vierge e Jake Dixon) e in Moto3 (John McPhee e Darry Binder).

La moto di Rossi: M1 ufficiale approfondimento Uccio: "Rinnovo Vale per 2022? Aspettiamo 6-7 GP" Nella sua prima stagione con il team Petronas, Rossi avrà a disposizione una M1 ufficiale. A seguire Valentino in questa nuova avventura ci saranno il telemetrista Matteo Flamigni, il capotecnico David Munoz e il coach Idalio Gavira. Ricordiamo che il campione di Tavullia ha firmato un contratto di un anno, anche se con Yamaha c’è già l’accordo di riparlare del 2022 dopo le prime sei-sette gare del Mondiale 2021.

La moto di Morbidelli: M1 Spec-A l'intervista Morbidelli: "Bello e affascinante affiancare Vale" Nel 2020 Morbidelli ha vinto le prime tre gare della sua carriera in MotoGP, chiudendo la stagione al secondo posto in classifica con 158 punti, con un ritardo di appena 13 punti dal campione del mondo Mir. Nel 2021 il pilota italo-brasiliano proverà a fare il grande salto, candidandosi come uno dei possibili vincitori al titolo. Franco avrà a disposizione una M1 Spec-A, una moto meno evoluta rispetto alle Yamaha ufficiali.