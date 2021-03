Marc Marquez è stato inserito nella entry list provvisoria in vista del GP del Qatar, prima prova del Mondiale di MotoGP in programma il prossimo 28 marzo a Losail. L'otto volte campione del mondo sta recuperando dall'infortunio al braccio dello scorso anno. Honda ha comunque tempo fino al sabato mattina, prima della FP4, per sostituire Marquez con Bradl

MARQUEZ, SETTIMANA DECISIVA PER RIENTRO