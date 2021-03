Questo weekend prenderà il via il Motomondiale 2021: in Moto2 Italia e Spagna condividono il primato di vittorie, tre a testa. In Moto3 una delle curiosità principali è legata invece al nome del campione a fine anno: ripercorriamo la storia del GP analizzando tutti i numeri

Le sue prestazioni tuttavia sono letteralmente evaporate nel corso della stagione e dal primo posto in classifica, mantenuto fino al terzo round dell’Andalusia, è scivolato fino all’ottavo alla fine dell’anno . Un epilogo triste per il vincitore di Losail 2020, che a fine stagione ha dichiarato che non correrà in questo 2021.

Italia e Spagna, in genere, sono le protagoniste dei GP di Losail in Moto2: condividono il primato di vittorie , tre a testa, ma l’anno scorso, dopo la tripletta italiana Morbidelli-Bagnaia-Baldassarri dal 2017 al 2019, c’è stato spazio per il successo del giapponese Nagashima. Tetsuta vinse la sua prima gara in Qatar e fu secondo nel successivo appuntamento spagnolo, mantenendo la testa del mondiale e quindi presentandosi come papabile candidato al titolo.

La beffa della pole e la striscia di podi

GP Qatar

La top-class torna a Losail: record e precedenti

Nagashima l’anno scorso vinse in Moto2 partendo dalla 14^ posizione, una beffa per i nostri piloti piazzati meglio in griglia (Marini 2°, Bastianini 3°, Bezzecchi 7°, Baldassarri 9° e Di Giannantonio 11°). Una beffa che si è trascinata dal sabato, visto che Luca Marini aveva ottenuto il miglior tempo al pari di Joe Roberts, ma la pole andò a quest’ultimo perché aveva un miglior tempo nel suo secondo giro più veloce.

Per noi ci fu comunque la consolazione di vedere Baldassarri (2°) e Bastianini (3°) sul podio, ad allungare una striscia di piloti italiani sul podio in Moto2 a Losail iniziata nel 2016. Perché se è pareggio Italia-Spagna per le vittorie in Moto2 a Losail, per piazzamenti a podio i nostri colori sono davanti: 9 a 7 sugli iberici.

La Moto3 ci rivelerà il campione?

La Moto3 ha invertito il trend: dal 2012 al 2016 il vincitore di Losail non si era mai laureato campione a fine anno, ma nelle ultime 4 edizioni per tre volte abbiamo avuto un anticipo del risultato finale. È accaduto nel 2017 con Mir, nel 2018 con Martin e l’anno scorso con Arenas: l’unico a fallire in questo arco temporale è stato Kaito Toba, vincitore nel 2019 e ancora a caccia del titolo.

A dire il vero Toba è ancora a caccia…della seconda vittoria! Quello di Losail 2019 è il suo unico successo, al pari di quanto accaduto al suo connazionale Nagashima in Moto2. Kaito si schiera al via del suo 70° GP in Moto3 in questo inizio di 2021: oltre alla succitata vittoria conta solo un altro piazzamento a podio, il terzo posto nel round di Teruel dell’anno scorso.

Si diceva di Nagashima e del suo scivolare dalla vetta del mondiale all’ottavo posto in Moto2 l’anno scorso. Per Toba nel 2019 lo scivolone fu ancora più clamoroso: dalla leadership nei primi due round, terminò la stagione in 19^ posizione…

È un record negativo per il povero Toba: nella storia della Moto3 i vincitori della prima gara non hanno mai terminato il mondiale così in basso. Il secondo peggior valore dopo quello di Kaito è il 13° posto finale di Alexis Masbou, vincitore a Losail nel 2015.