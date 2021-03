MotoGP, GP di Qatar: numeri, record e precedenti

Con l’annullamento del GP dell'anno scorso, le statistiche di Losail non sono cambiate, ovviamente, ma se lette ad un anno di distanza diventano ancora più interessanti. Perché se dodici mesi fa scrivere che solo Yamaha (8 vittorie), Ducati (5) e Honda (3) avevano vinto qui a Losail sembrava normale, dopo il pazzo 2020, non è affatto normale… Salta subito all'occhio che la moto campione del mondo 2020, la Suzuki, non è presente nella suddetta lista, ma neanche nelle altre, perché anche la graduatoria delle pole (9 per Yamaha, 4 per Ducati e 3 per Honda) e dei podi (19 podi per Honda, 18 per Yamaha e 11 per Ducati) non c’è spazio per altri team che non siano quelli che qui hanno vinto.

2019, Dovizioso in vetta

E che dire dell’ultimo podio di Losail, quello del 2019? Dovizioso, Marquez e Crutchlow. All'inizio del 2020 sembrava quasi un pronostico per molti podi a venire, ma a distanza di dodici mesi due dei suddetti piloti non sono presenti nella griglia di quest’anno e Marc Marquez è alle prese con un difficoltoso recupero che non lo vede gareggiare da 252 giorni. Insomma, gli ingredienti per iscrivere nuovi nomi nell’albo d’oro del Qatar, per buone o cattive ragioni, ci sono tutti.

Rossi e Stoner irraggiungibili

Anche sul versante dei piloti vincenti in Qatar molto è cambiato, e alla vigilia di questo 2021 il record di vittorie di Rossi e Stoner (4 successi a testa) diventa ancor più irraggiungibile rispetto all’anno scorso.

Il più diretto inseguitore, a quota 3, è Lorenzo: certo, si era ritirato a fine 2019, ma è spesso sembrato in procinto di rientrare, ipotesi tramontata, al momento. A quota 2 c’è Dovi, ma anche lui è in panchina per quest’anno. Tra i piloti in attività vincenti a Losail rimangono quindi Marc Marquez (2014) e Maverick Vinales (2017).

Vale, record di podi

Per Valentino è ben saldo anche il primato di podi a Losail. Per un bel po’ è destinato a rimanere l’unico in doppia cifra (10 podi per lui): tra i piloti in attività, solo altri due sono saliti sul podio di Losail, Marquez in 5 occasioni e Vinales con la suddetta vittoria del 2017.