Che dire? Un Gran Premio bellissimo, divertente, regolare con sorprese e conferme positive e negative, una gara, il sessantesimo GP nella località tedesca (prima era un tracciato stradale) che ha detto molto in tutte le categorie , cominciando a suggerire, a instillare nella mente i favoriti da battere per tenere aperta, incerta la lotta per i titoli. Quartararo ha ragionato ed è finito davanti alle Ducati senza farsi prendere dal fascino ingannevole di una vittoria impossibile e consolidando la sua leadership. Gardner jr ha vinto mentre Raul Fernandez è caduto, perciò 25-0 per l’australiano alla terza vittoria consecutiva. In Moto3 , dopo qualche ramanzina dura le cose sono andate meglio ed è tornato a vincere Pedrito Acosta , il futuro, l’erede, il fenomeno esploso come un capodanno a Rio proprio quest’anno. Bene, insomma, ma c’è dell’altro che alla fine mette in secondo piano, anche un po’ sfuocato, tutto il resto: il ritorno alla vittoria di Marc Marquez .

Il Re di Sassonia

I numeri

Marquez bomber col n.11

Marc Marquez ha conquistato l’anello da Re del Sachsen con la sua undicesima vittoria consecutiva su quella pista strana, stretta, sinistrorsa, ma così fascinosa e dal sapore d’antico, di classico, dal profumo di grigliate, dai colori delle tende sparse nel verde. Quanto riuscito al fenomeno MM93 è semplicemente bellissimo, incredibile eppure vero, solido. Marc è tornato a vincere dopo 11 mesi e 1 giorno dall’infortunio di Jerez 2020, a più di un anno e mezzo dall’ultimo successo (Valencia 2019), ma soprattutto dopo un periodo difficilissimo, pieno di scelte affrettate (il ritorno in moto a 4 giorni dall’operazione), di dolore (altre due operazioni, l’infezione all’omero ferito), attesa, dubbi, paure, determinazione, crescita. Il Marquez di questa domenica è un uomo più maturo, il pilota "non ancora quello vecchio", ma sufficientemente tosto, e in forma per approfittare della prima vera occasione che gli si è presentata. Il fatto di girare molto più a sinistra che a destra del tracciato tedesco gli ha messo meno in crisi la parte ancora non perfetta del suo corpo. Dire che il circuito lo abbia favorito è un’ingiustizia nei suoi confronti: semplicemente non lo ha penalizzato, ma il Sachsenring è lo stesso per tutti, perciò onore al merito, alla caparbietà, all’intelligenza, alla forza di questo cannibale apparso meno ringhioso, ma forse addirittura più forte, più completo di prima. Ora sa molto più profondamente cosa siano sofferenza, sacrificio, dolore, incertezza, pazienza, amicizia, solidarietà e aiuto, come quello che gli ha dato Mick Doohan, 5 volte consecutive campione della 500, ripresosi ai suoi tempi dopo un incidente gravissimo con abnegazione, sacrificio, volontà e aiuto (soprattutto nel suo caso del Dr. Costa). Questo Marquez che sta crescendo così tanto come uomo (avreste mai creduto di poterlo veder piangere dopo una vittoria?) secondo me diventerà più forte ancora anche come pilota. Di giornate così, se riuscirà a controllarsi dove dovrà farlo, ne vivrà ancora molte. È proprio vero: SachsenKing, corona d’oro senza voto che sarebbe 11.

Portogallo alla riscossa

Aveva appena perso 4-2 con la Germania, la sua nazionale di calcio e lui proprio in terra tedesca ha conquistato il suo terzo podio consecutivo con una KTM che nelle sue mani (a volte anche in quelle di Brad Binder come qui: 4°) semplicemente vola. L'essere riuscito a mettere dietro tutti quelli che partecipavano alla gara normale (Marquez qui non conta) e sono in lotta per il titolo lo fa salire fino al confine di quelli che potranno giocarselo. Un grande merito suo, della Casa austriaca e dei consigli di Dani Pedrosa. Ora sembra essere in lotta per diventare la prima forza del campionato. Peccato per Lecuona e Petrucci uno dietro e l’altro ancora per terra. Olio di Oliveira, 9.