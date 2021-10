Paura nel corso della gara di Moto3 ad Austin: GP interrotto a 10 giri dalla fine per la caduta di Salac in curva 11. Il pilota, rimasto a bordo pista e soccorso subito dai medici, è cosciente ma sarà sottoposto ad accertamenti (prevista una TAC). L'azione in pista è ripresa con una "sprint race" di 5 giri e interrotta poco dopo per un'altro incidente. Alle 19.20 la Moto2, alle 21 il programma si chiude in bellezza con la MotoGP, in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

LA CRONACA DELLA GARA DI MOTO3