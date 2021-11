Il Mondiale è terminato domenica scorsa a Valencia, ma è già tempo di pensare al 2022: lavori in corso a Jerez, dove si svolgono due giornate di test. Primi giri in MotoGP per Bezzecchi, Di Giannantonio, Gardner, Raul Fernandez e Darryn Binder. Honda: Nakagami leader della mattina, Pol Espargaró in pista dopo l'incidente nelle libere di Valencia. Yamaha: Dovi prova per la prima volta il prototipo della M1 2022. Team Gresini: all'esordio la Desmosedici GP21 nera di Bastianini e Di Giannantonio

TEST JEREZ, DAY-1 LIVE