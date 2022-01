Marc Marquez ha risolto i problemi alla vista, la conferma decisiva è arrivata dopo il rientro in pista a Portimao: l'otto volte campione del mondo spagnolo affronterà i test in programma il 5-6 febbraio a Sepang, lo ha ufficializzato la Honda attraverso un comunicato MARQUEZ IN PISTA A PORTIMAO: FOTO - VIDEO Condividi

Ottime notizie dal box Honda: Marc Marquez svolgerà i test di Sepang in programma il 5-6 febbraio. L'annuncio del team arriva all'indomani del rientro in pista dello spagnolo. Domenica 16 gennaio, infatti, l'otto volte campione del mondo è tornato in sella a una moto, effettuando 65 giri con una Honda RC213 V-S sul circuito portoghese di Portimao.

Honda: "Confermati ulteriori progressi" Mondiale 2022 Honda, la presentazione l'8 febbraio (con Marquez) Dopo aver ricevuto l'ok dei medici, Marquez è tornato in azione il 13 gennaio in motocross sul circuito di Ponts (Lleida), dove ha riscontrato sensazioni positive, poi ha fatto un altro passo avanti questo weekend in pista a Portimao, dove si è misurato anche con la velocità. In Portogallo sono stati confermati ulteriori progressi: Marquez ha guidato una Honda RC213 V-S, moto stradale più simile possibile alla MotoGP, percorso 65 giri e 300 chilometri, l'equivalente di quattro gare.

Marquez: "Nessun fastidio alla vista" Le gare Motomondiale 2022, si comincia il 6 marzo "Sono molto felice: prima di tutto per essere tornato in pista, poi anche perchè ho ritrovato con una moto da strada le stesse sensazioni positive che avevo già provato su una moto da cross. Mentre guidavo non avevo alcun fastidio alla vista. Ho notato che in alcune aree del mio fisico mi manca ancora qualcosa, ma questo è solo, non ho potuto fare il mio solito percorso pre-stagionale. A Portimao ho portato a termine un'intensa giornata con long run, sono molto contento dei risultati. Abbiamo davanti due settimane prima dell'inizio dei test di Sepang, ne approfitterà per intensificare la mia preparazione fisica e allenarmi sulla moto".