Giovedì 20 gennaio 2022, nel giorno in cui avrebbe compiuto 35 anni, arriva in prima visione tv il documentario Sky Original su Marco Simoncelli prodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe. Dopo il successo al cinema, "SIC" è in onda oggi alle 21.15 su Sky Documentaries, disponibile anche on demand e in streaming su NOW

LA CARRIERA DI SIMONCELLI