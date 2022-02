Ducati, domani la presentazione in LIVE streaming

Il team, campione del mondo in carica del titolo costruttori e a squadre, il 7 febbraio alle 16 presenta la squadra e i piani del 2022, dopo l'anticipazione del 31 gennaio. Potrete seguire l'evento in LIVE streaming su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Skysport.it

La Ducati ha svelato la livrea della Desmosedici GP22 affidata a Pecco Bagnaia e Jack Miller. Salta subito all'occhio il ritorno al colore Ducati originale, un rosso più intenso che rappresenta un ritorno alle origini. Un dettaglio cromatico che riporta alla mente la tradizione italiana per la velocità e il motorsport (inevitabile il collegamento con la Ferrari). Grazie allo 'scongelamento' dello sviluppo per il 2022, la casa di Borgo Panigale ha rivoluzionato anche motore e aerodinamica IL VIDEO DELLA NUOVA LIVREA

La nuova Ducati ha debuttato in pista nei due giorni di test di Sepang: "Siamo migliorati tantissimo su passo e sul ritmo , la moto è molto più comoda , stiamo facendo chiarezza su molti aspetti. Già nel secondo giorno di test la moto, completamente nuova , va come quella dell'anno precedente: questo è estremamente positivo ", ha evidenziato Bagnaia.

A differenza di altri piloti Ducati (come Bagnaia , Miller e Martin ), Bastianini non ha usato la D ucati 2022 , ma quella versione 2021 . Enea girando con la Desmosedici 2021 è riuscito a firmare il nuovo record della pista a Sepang, nonostante l'anno scorso abbia usato una Ducati 2019 con il team Esponsorama: ha dimostrato quindi da subito un buono spirito di adattamento

Enea Bastianini ha firmato il nuovo record della pista in sella alla sua Ducati 2021 durante il time attack a inizio giornata: il pilota del team Gresini ha girato a Sepang in 1:58.131 , diventando il pilota MotoGP più veloce di sempre sul circuito malese

Nella seconda giornata di test a Sepang il più veloce è stato Enea Bastianini con la Ducati versione 2021 ( tempo record con 1:58.13 1), secondo posto per l'Aprilia di Aleix Espargaró (+0.026), terzo tempo per la Pramac di Jorge Martin (+0.112)

Nella seconda giornata di test a Sepang molti team hanno continuato a lavorare sull'aerodinamica, soprattutto sulle ali. C'è chi ha utilizzato una sella molto consistente (come Dovizioso) e chi invece ha allargato il codone come la Honda, spostando lo scarico. Debutto dei nuovi dischi anteriori da 355mm, per avere un maggior smaltimento della temperatura. Infine c'è il nuovo abbassatore dinamico della Ducati, ripreso (anche se con qualche differenza) dalla KTM TEST SEPANG, I RISULTATI DEL DAY-2

Abbassatore Ducati, si preannuncia battaglia

Come successo con il cucchiaio e con le ali, Ducati si è subito dimostrata innovativa. L'abbassatore anteriore visto a Sepang non abbassa la moto solo in partenza, ma anche durante il giro. La cosa non piace agli altri team, che evidentemente sono indietro nello sviluppo e sono pronti a dare battaglia sia nell’ambito dell’associazione costruttori sia nella GP Commission.