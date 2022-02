Sale l'attesa per la prima gara della stagione, in programma il 6 marzo a Losail (Qatar): in diretta a Sky Sport 24 il CEO di Dorna Sports (di fatto la grande azienda che gestisce la MotoGP), Carmelo Ezpeleta, ha fatto il punto con Guido Meda sul presente e sul futuro della MotoGP. Tra i temi affrontati il circuito indonesiano di Mandalika, dopo i problemi di asfalto emersi nei test della MotoGP: "Abbiamo fatto tante valutazioni, non sono state delle prove importanti solo per i piloti e per le moto, ma anche per il circuito stesso (solo la Superbike aveva girato a Mandalika, per la MotoGP si è trattato di una prima volta, ndr). Abbiamo parlato con il governo indonesiano e abbiamo preso la decisione di riasfaltare la pista. I lavori inizieranno nei prossimi giorni, l'obiettivo è che il tracciato sia pronto per il 20 marzo, quando Mandalika ospiterà la seconda gara del Motomondiale".