Questo weekend a Losail prende il via il Mondiale di MotoGP: si corre in notturna sul circuito di Losail, uno spettacolo che potete godervi in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208). La Ducati su questo tracciato a ottenuto 15 podi tra cui due successi, l'anno scorso Bagnaia al debutto con il team ufficiale ha festeggiato nuovo record del circuito (1:52.772), prima pole della carriera in MotoGP e primo podio della stagione (chiuse 3°). Le prime parole di Pecco: "Il GP che apre la stagione è sempre un momento speciale e correre in notturna rende l'atmosfera ancora più suggestiva. Dopo la pausa invernale abbiamo avuto solo cinque giornate di test a Sepang e a Mandalika per poterci preparare all’inizio del Campionato, perciò sarà davvero importante sfruttare bene sia il venerdì sia il sabato per terminare le ultime prove di setup in vista della gara". "Il circuito di Losail si presta molto alle caratteristiche della nostra moto, per cui sono estremamente fiducioso e, come sempre, punterò ad ottenere il massimo risultato", aggiunge Bagnaia.