Deluso e nervoso, Fabio Quartararo non trova le parole per spiegare cosa è successo in qualifica a Losail: "Non so cosa dire: ho dato il massimo, ma io sono un pilota, non un ingegnere". Critica nemmeno troppo velata alle scelte tecniche della casa giapponese. Lo va ripetendo dai test invernali, il campione francese: la M1 non ha fatto il salto avanti che serviva. A dispetto degli avversari. "Le moto sono cambiate, non è la stessa situazione dell’anno scorso". Ergo serve correre ai ripari.