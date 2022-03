Quella tra Bastianini e il poleman Martin è una sfida che caratterizzerà non soltanto il GP Qatar, ma anche il futuro della MotoGP. A Losail attenzione anche al ritrovato Marc Marquez, che scatta in terza posizione. Tra i fattori che potranno fare la differenza ci sono la strategia delle gomme e la gestione del consumo di carburante. La prima gara del Mondiale 2022 è in diretta oggi alle 16 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Bastianini e Martin, che nella passata stagione hanno lottato per il titolo di "rookie of the year" (andato poi allo spagnolo), partono in prima e in seconda posizione davanti a un ritrovato Marc Marquez, che ha sfruttato la scia di Pecco Bagnaia per realizzare il suo crono (la gara della MotoGP è in programma oggi alle 16, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP). Jorge, che a Losail ha ottenuto la sua prima pole in top class, conferma un grande potenziale sul giro secco. Enea invece raccoglie i frutti di un lavoro dedicato.