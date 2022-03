Out al sesto giro a Losail, nel primo GP della nuova stagione, Bezzecchi si è detto comunque soddisfatto ("Nonostante la caduta è stato un weekend positivo, ho fatto un grande passo in avanti) ed è pronto all'esame di Mandalika (18-20 marzo live su Sky). In attesa di vedere i primi crono in Indonesia, scopriamo meglio uno dei rookies del 2022: quello che non dice la pista lo dicono i social, ecco il ritratto di Marco oltre la pista