Al secondo anno in MotoGP Bastianini ha festeggiato la prima vittoria in top-class: lo ha fatto a Losail, nel GP con cui si è aperta la nuova stagione. Nella corsa su Pol Espargaró ha resistito agli attacchi di Marquez, restando lucido e veloce: "Aveva un passo superiore a quello di tutti gli altri, sarà uno dei rivali per il titolo", ha dichiarato Marc. Entriamo nei dettagli tecnici: ecco i 5 motivi per cui possiamo considerarlo un pilota top