MotoGP, c'è spazio per tutti! Numeri e curiosità

Confermato grande equilibrio in top-class: 9 piloti a podio diversi su 9 posti disponibili dopo il GP d'Argentina vinto da Espargaró (Aprilia) davanti a Martin (Ducati Pramac) e Rins (Suzuki), non succedeva da 70 anni. Volti nuovi protagonisti anche in Moto2: il debuttante Aldeguer è il poleman più giovane, battuto il record di Marc Marquez. Questo weekend si corre ad Austin: GP Usa live su Sky

Al precedente appuntamento di Mandalika era già saltato all’occhio il fatto che ci fossero stati 6 piloti a podio diversi su 6 posti disponibili, ora questo dato diventa 9 su 9: non succedeva da 70 anni! Ci sono solo due precedenti infatti: il 1951 e 1952, agli albori del motomondiale (inizato nel 1949), quando lo scenario era diverso ma in un aspetto uguale a quello attuale. Diverso perché il circus non aveva la dimensione globale che ha ora, uguale perché nel 1952 le prime tre gare furono vinte da 3 costruttori europei (AJS, Norton, Gilera), lo stesso che è accaduto in questo incredibile 2022 (Ducati, KTM, Aprilia). Questa distribuzione di podi fa sì che la competizione sia molto agguerrita e, fino ad ora, senza fughe in avanti: i 45 punti di Aleix Espargarò sono il bottino più basso per un leader del Mondiale alla terza gara con questo sistema di punteggio introdotto nel 1993.