L'anno scorso nella prima delle due gare corse a Portimao ha semplicemente dominato, quindi ora le aspettative non possono che essere alte: "Quel GP è stato davvero pazzesco, incredibile, voglio correre ancora così. L'obiettivo è puntare alla vittoria, come sempre, continueremo in questa direzione cercando di fare del nostro meglio per l'intera stagione", dichiara Fabio Quartararo nella settimana del GP del Portogallo. "Ad Austin mi sono divertito, ci sono state belle battaglie in pista, credo di aver imparato molto dall'ultimo weekend. Sono soddisfatto, ora punto al podio".

Una volta si correva praticamente soltanto in Europa con una, al massimo due gare in altri continenti. e difatti il villaggio itinerante del motomondiale si chiamava "Continental Circus". Oggi siamo decisamente più globali, un "Intercontinental Circus" che dopo 4 gare in Qatar, Indonesia, Argentina e Texas torna dove è nato il Campionato Mondiale nel 1949. A casa della maggioranza dei suoi piloti e componenti, insomma e su circuiti più storici, conosciuti, antichi anche se pure qui da noi tracciati recenti e recentissimi ci sono. In sostanza si torna dove si è stati per più volte, più vicini, con meno problemi di trasporto, di fusi e di viaggi. Il che dà qualche mese di stabilità, meno stress, ritorno alla normalità. E vale anche per le moto. Pure loro tornano dove hanno girato di più, dove i dati in archivio sono moltissimi, dove le piste fanno parte della loro vita. In Indonesia si è corso soltanto un'altra volta, in Argentina non si andava da 2 anni, ad Austin è stato riasfaltata buona parte del tracciato. Insomma, tante novità. Si ricomincia, la domenica dopo Pasqua a Portimao, in Portogallo, nella bellissima Algarve dove è stato costruito uno dei tracciati più fantastici del mondo. È la casa di Oliveira che vi ha già vinto con la KTM, ma si adatta anche a quasi tutti i team con le sue curve cieche, i suoi saliscendi, il suo ritmo folle. Potrebbe riportare in alto Yamaha, Aprilia e mantenere lassù Ducati e Suzuki.

La classifica Tre italiani al comando nel Motomondiale Il Diablo spera di chiudere in bellezza la "sua" settimana: proprio oggi ha compiuto 23 anni, festeggiare sul podio non sarebbe male, anche per recuperare punti in classifica: nelle prime 4 gare ha raccolto un nono, un secondo, un ottavo e un settimo posto.

Morbidelli: "GP Americhe da dimenticare, ora voltare pagina" "Quello di Austin per noi è stato un weekend da dimenticare, dobbiamo voltare pagina e pensare a Portimao. Questa portoghese è una pista che mi piace, anche se dal punto di vista fisico è abbastanza impegnativa, a causa dei continui cambi di pendenza. L'anno scorso proprio le caratteristiche del tracciato hanno aggravato il mio infortunio al ginocchio nella seconda gara della stagione corsa in Portogallo, questa volta invece non sarà un problema. Dovrei riuscire a guidare come nel 2020 e nella prima delle due gare del 2021 a Portimao, quando ho chiuso rispettivamente 3° e 4°, sono fiducioso, non vedo l'ora di scendere in pista".