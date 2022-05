19/26 ©Motorsport.com

Bastianini commenta così le buone sensazioni avute con la nuova carena: "La nuova carena è andata abbastanza bene, mi sono sentito subito a mio agio, anche se all'inizio era strano soprattutto nei cambi di direzione, eppure sembra ci sia un vantaggio. Valuteremo se portarla a Le Mans, non lo so ancora, ho una sola omologazione a disposizione quindi in caso di novità dopo non potrò approfittarne". Sui test in galleria del vento al Politecnico di Milano: "Esperienza molto importante per me, anche per correggere la posizione in moto"