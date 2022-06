Derby Honda-Yamaha, chi vince la sfida del 2023?

Con Ducati e Aprilia in crescita, le giapponesi soffrono. Sul piano tecnico segnano il passo sia Honda che Yamaha, con una differenza. Non da poco. La Honda non sa bene come gestire questa fase, importante per gettare le fondamenta della prossima stagione, mentre la Yamaha per bocca di Quartararo ha chiarito in quale direzione vuole lavorare. Rispondendo alle domande di Marca, il team manager della HRC, Alberto Puig, ha confessato la difficoltà nel momento: “Le ultime tre stagioni sono state molto difficili, ma come dico di solito, la vita non è ciò che vuoi, ma quello che è. Questa è la situazione che stiamo vivendo e dobbiamo andare avanti, dobbiamo capire, in questo periodo senza Marc, come possiamo continuare a migliorare la RC213V”.