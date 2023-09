Jorge Martin (vincitore della Sprint) e Bezzecchi (5° dopo una rimonta strepitosa) da 10 e lode, ma Bagnaia si merita un 9, come Marc Marquez. Le pagelle della Sprint di Paolo Beltramo. Domenica il Gran Premio d'India in diretta alle 12 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

MOTOGP: HIGHLIGHTS E RISULTATI DELLA SPRINT