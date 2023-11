Il contatto è al primo giro: Olivera va lungo e colpisce la moto di Aleix Espargaró. Cade anche un incolpevole Bastianini. Per Aleix Espargaró è frattura alla testa del perone della gamba sinistra, per il portoghese frattura della scapola destra: la presenza del primo alla gara di domenica (LIVE alle 18 su Sky e NOW) è in dubbio, mentre il portoghese ha annunciato già il suo forfait

