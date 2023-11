Un super Marini conquista la pole a Lusail in 1:51.762, davanti a Di Giannantonio e Alex Marquez. Sfida Mondiale: Bagnaia scatterà 4°, Martin 5°. Aleix Espargaró si è qualificato in 10^ posizione, ma nella gara lunga di domenica scatterà 16°: il pilota Aprilia è stato penalizzato di sei posizioni per lo schiaffo sul casco a Morbidelli nelle FP2. Ecco la griglia di partenza completa, valida sia per la Sprint di oggi alle 18 che per la gara lunga di domenica (sempre alle 18) su Sky e NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE