Le lacrime di Fabio, nella domenica che rilancia Bagnaia. L’altra faccia del Qatar è la favola di Fabio Di Giannantonio, una storia bella e (forse) triste se non riuscirà a trovare una sella per il 2024. Nel giorno in cui vince la sua prima gara in MotoGP, al secondo anno in top class, il romano non ha ancora certezze sul suo futuro e rischia di essere messo alla porta. Fabio dovrà fare spazio a Marc Marquez nel team Gresini, che ha sacrificato il "Diggia", mai realmente in ballottaggio con il compagno di squadra che non ha ancora vinto una corsa nella massima cilindrata. Ma il suo team aveva già preso la sua decisione a fronte di un bilancio sportivo, obiettivamente in rosso. Di Giannantonio fino a quando non ha saputo di dover preparare le valigie, aveva combinato ben poco.