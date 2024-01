La Ducati con la B (ri)lancia il guanto di sfida

Il team Ducati di Bagnaia e Bastianini si è presentato ieri a Madonna di Campiglio, mostrando al mondo la sua nuova moto e lanciando l'ennesima sfida alla concorrenza. Pecco, dopo aver superato la prova della conferma, andà a caccia del tris iridato nel 2024, mentre Enea si giocherà la riconferma in rosso dopo un 2023 complicato per via dei tanti infortuni LE FOTO DELLE NUOVE DUCATI: MOTOGP - SUPERBIKE - MOTOCROSS

La bestia della velocità si è davvero svegliata e nel breve giro di 5 giorni svela una buona parte degli sfidanti che rendono un tormento l’attesa per il mondiale MotoGP 2024. Abbiamo visto il doppio Marquez del Team Gresini a Riccione ed ecco due giorni dopo che risponde la Ducati col suo Team Factory da Madonna di Campiglio, una sede storica per i mezzi rossi, auto e moto, scelta da un vecchio e munifico sponsor dei tempi del tabacco e ancora lì a svelare, divertendo e incantando coi suoi scenari naturali, presentati e invitati.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti fotogallery Tutte le FOTO della GP24 di Bagnaia e Bastianini Il team Ducati Lenovo si è presentato in vista del Mondiale 2024: nella suggestiva cornice di Madonna di Campiglio la squadra campione del mondo piloti negli ultimi due anni ha svelato la GP24 di Pecco Bagnaia (che ha confermato il numero 1 sul cupolino) ed Enea Bastianini. Una livrea come sempre caratterizzata dal rosso Ducati ma impreziosita da un dettaglio grafico fluo che riprende la curva presente nel logo della casa di Borgo Panigale RIVIVI LA PRESENTAZIONE VIA I VELI ALLE DUCATI 2024 Il team Ducati ufficiale ha presentato le moto per il 2024: da sinistra a destra le GP24 di Bastianini e Bagnaia accanto alle Panigale V4R del team Aruba.it in Superbike di Alvaro Bautista e Nicolò Bulega

accanto alle Panigale V4R del team Aruba.it in di e Di seguito andiamo a scoprire, dettaglio dopo dettaglio, i particolare della nuovo Desmosedici per il Mondiale 2024 di MotoGP LIVREA 'FLUO' ISPIRATA AL LOGO DUCATI C'è una piccola novità nella livrea della Desmosedici GP24 che è stata svelata a Madonna di Campiglio in vista del prossimo Mondiale: il rosso, colore simbolo della casa di Borgo Panigale, come sempre la fa da padrone, ma la moto sarà impreziosita da un dettaglio grafico fluo che riprende la curva presente nel logo Ducati Ecco il dettaglio fluo a forma di curva, la novità più curiosa della livrea 2024 della Ducati ufficiale

Bagnaia non vuole rinunciare al sapore della vittoria Insomma, il bicampione Pecco Bagnaia e il suo compagno Enea Bastianini, chiuderanno così il periodo di vacanza e ricarica nel segno della continuità. D'altronde, perchè cambiare una coppia che va d'accordo e che lavora molto bene? Pecco ha rivinto il titolo mostrando maturità, consistenza, bravura, capacità di recupero fisiche e psicologiche, equilibrio. È stato il migliore nonostante l'incidente di Barcellona e un avversario tosto, determinato e affamato come Jorge Martin. Quest'anno partirà con maggior credito, visto che la prova della replica l'ha già superata, gli avversari lo temeranno di più, ma saranno maggiormente stimolati a batterlo, a metterlo dietro. Fa parte del gioco, è giusto sia così e il tutto rappresenta pure uno stimolo per lui, che dopo aver assaggiato due volte consecutivamente il dolcissimo sapore del successo finale, vorrà assolutamente continuare a godere di questa prelibatezza unica. Ducati ovviamente punta e crede molto in tutti i suoi 8 piloti, però se Pecco è lì, confermato, apprezzato e amato è perché ha saputo conquistarsi tutta questa stima grazie alle sue capacità di guida, umane e tecniche.

Per la 'Bestia' il 2024 sarà determinante La nuova Desmosedici 24 sarà lassù, insieme a lui e a Bastianini, che l'anno scorso è stato abbattuto al secondo giro della prima Sprint Race della storia il sabato di Portimao e ha dovuto rimettersi in forma fisicamente, perdendo l'importantissima fase di adattamento reciproco tra lui e la moto. Una volta rientrato, stava ritrovando il tutto quando, cadendo a Barcellona alla prima curva, si è rifatto male. Ci ha messo voglia, determinazione, passione e la vittoria di Sepang per ritornare ai vertici e convincere Ducati a confermarlo a fianco di Pecco. Per lui questa stagione sarà determinante, l'occasione per ritornare ad essere il pilota vincente che può lottare addirittura per il titolo MotoGP. Sta a lui dimostrare di meritarsi quel posto, ambito e voluto da molti, da Martin a Bezzecchi a, chissà, Marc Marquez.

Tra Pecco ed Enea rispetto e sana rivalità Insomma, la gradevole leggerezza frizzante dell’aria di Madonna di Campiglio e la sua bellezza per dare il via a una stagione che i due piloti vestiti di rosso affrontano pieni di stimoli, aspettative e pressione. Tra di loro il rapporto è molto buono, collaborano, si aiuteranno nella quotidianità del lavoro e si sfideranno in pista con quella durezza pura e rispettosa che soltanto due compagni di squadra, quando si affrontano in pista, sanno mettere in gioco. Sotto il segno di Ducati saranno comunque 3 B italiane contro 3 M: Bagnaia Bastianini, Bezzecchi contro Marquez, Martin e, si spera, Morbidelli, con Di Giannantonio e Marquez Alex come sorprese. Aspettando Honda e Yamaha, per ora sembra così.

leggi anche Dall'Igna: "Passi avanti su motore e aerodinamica"