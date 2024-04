Alla vigilia del Gran Premio delle Americhe (LIVE nel weekend su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW) Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio si sono concessi una serata NBA nella casa degli Houston Rockets: i due piloti del team VR46 si sono scambiati magliette e scarpe con alcuni dei cestisti, come il gigante serbo Boban Marjanovic (2,24 metri). E hanno assistito alla vittoria sui Magic. Il rider romano ha sfoggiato un outlfit davvero particolare... Ecco tutte le FOTO

LA CONFERENZA PILOTI LIVE