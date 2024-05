A 4 giri dal termine della Sprint, mentre si trovava in seconda posizione, Bezzecchi ha perso l'anteriore della sua Ducati ed è finito nella ghiaia: "Ho fatto un errore e non ci voleva. Stavo provando a spingere perché Marquez mi stava venendo a prendere. Peccato, però siamo veloci: la partenza è stata buona così come i primi giri, sono quasi soddisfatto". Salucci: "Dispiaciuto e anche un po' arrabbiato, fare podio sarebbe stato importante". Di seguito la fotosequenza

