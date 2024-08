Tre punti a dividerli prima dell'Austria, appena cinque dopo il weekend di Spielberg. Il testimone è passato da Martin a Pecco , ma potrebbe cambiare di mano ancora. Vista la piega presa dal confronto e il livello espresso da entrambi. Il Mondiale ha cambiato passo . Fino a Barcellona ballavano 39 punti in mezzo a loro due, tre gare dopo, in Germania, Bagnaia era passato in testa azzerando il distacco. Da qui in poi sarà un testa a testa serrato . Talmente vicini in termini di prestazioni e rendimento che basta un nulla per finire dietro o rimettersi in testa.

L'endorsement di Valentino a Bagnaia

Vicini in gara, ma diversi in sella. Bagnaia è "aggressivo ma pulito nella guida, un fenomeno al via, come Vertsappen, perfetto sotto tutti i punti di vista": parole di Valentino Rossi che Bagnaia se l'è tirato su in casa, a Tavullia, dove Pecco s'è trasferito giovanissimo per crescere sotto l'ala del Dottore. Martin è "esplosivo sul giro, determinato e velocissimo": lo descrivono così gli uomini del suo box. In pista le differenze si misurano in millesimi di secondo.