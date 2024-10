A Sepang è il giorno della conferenza piloti, LIVE ora su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con le parole di Jorge Martin e Pecco Bagnaia, divisi da 17 punti in classifica a due GP dalla fine: lo spagnolo potrebbe già vincere il titolo in Malesia in caso riuscisse a guadagnare più di 20 punti sul rivale. Occhi puntati anche su Andrea Iannone, al ritorno in MotoGP con VR46 al posto dell'infortunato Di Giannantonio. Nella notte italiana tra giovedì e venerdì si parte con le Libere dalle 3.45

