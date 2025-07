"Come l'ho trovato? Bene, in bici è andato meglio di me". Marc Marquez commenta così la prima 'gara' del weekend di Brno, vinta da un ritrovato Jorge Martin. I due spagnoli si sono incontrati in pista nel giovedì dedicato alle parole, durante una sgambata sul nuovo asfalto ceco. Alla fine è stato il pilota Aprilia a tagliare per primo il traguardo. In moto come andrà? Lo scopriremo nel weekend LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

