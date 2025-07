Bentornato Jorge Martin! Dopo più di tre mesi lontano dalla pista per l'infortunio rimediato a Lusail, il campione del mondo in carica è rientrato a Brno. Approccio calmo per il pilota Aprilia nelle FP1, per via delle condizioni miste della pista (che si è asciugata nel finale dopo un inizio di turno con le rain). Alla fine Jorge ha chiuso col 17° tempo. Qui tutte le immagini del suo rientro

