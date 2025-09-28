Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGP oggi, le ultime news del GP Giappone a Motegi e come ci arrivano i piloti

motogp fotogallery
26 foto

Dopo il ritorno al successo di Bagnaia nella Sprint, testa già alla gara di questa mattina, che potrebbe assegnare il titolo Mondiale a Marc Marquez. In pole position c'è la Ducati del torinese, affiancata da Mir e dallo stesso leader del campionato, campione a Motegi con una vittoria o se arriverà al traguardo 2° o, in tutti gli altri casi, davanti al fratello Alex. L'appuntamento è alle 7 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

MARQUEZ CAMPIONE DOPO IL GP GIAPPONE SE... COMBINAZIONI

ALTRE FOTOGALLERY

Gara alle 7 LIVE su Sky: può essere il Marquez day

motogp

Dopo il ritorno al successo di Bagnaia nella Sprint, testa già alla gara di questa mattina, che...

26 foto

Martin stende Bezzecchi e si rompe una clavicola

l'incidente

Continua il 2025 da incubo di Jorge Martin: il pilota Aprilia ha commesso un errore in staccata...

18 foto

MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Motegi

classifica

Marc Marquez chiude alle spalle di Pecco Bagnaia la Sprint Race di Motegi e domenica potrà...

28 foto

Bagnaia fa 26: tutte le pole di Pecco in top class

MotoGp

Al Gran Premio del Giappone 2025, Pecco Bagnaia conquista la 26^ pole della sua carriera in...

26 foto

Bagnaia sfreccia a Motegi: suo il nuovo record!

motomondiale

Pecco Bagnaia firma il nuovo record della pista a Motegi. Il pilota Ducati ha chiuso con il...

22 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    SBK Aragon, Razgatlioglu beffa Bulega in Gara 1

    SBK

    Razgatlioglu piega Bulega per trenta millesimi nella Gara 1 di Superbike ad Aragon. Sam Lowes...

    Moto2: Gonzalez in pole a Motegi, 4° Vietti

    GP GIAPPONE

    Il leader del Mondiale scatterà davanti a tutti in Giappone. In prima fila con Gonzalez anche...

    Moto3: Rueda in pole a Motegi, penalizzato Foggia

    gp giappone

    Il leader del Mondiale conquista la pole position nelle qualifiche di Moto3 a Motegi, precedendo...