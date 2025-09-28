MotoGP oggi, le ultime news del GP Giappone a Motegi e come ci arrivano i piloti
Dopo il ritorno al successo di Bagnaia nella Sprint, testa già alla gara di questa mattina, che potrebbe assegnare il titolo Mondiale a Marc Marquez. In pole position c'è la Ducati del torinese, affiancata da Mir e dallo stesso leader del campionato, campione a Motegi con una vittoria o se arriverà al traguardo 2° o, in tutti gli altri casi, davanti al fratello Alex. L'appuntamento è alle 7 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- Pecco vince la Sprint di Motegi e torna sul gradino più alto della gara del sabato a 315 giorni dall'ultima volta. Il torinese ha dominato come mai si era visto in questa stagione, davanti a Marc Marquez e ad Acosta. 4° Mir, poi Morbidelli e Quartararo. Incidente al via: subito fuori Bezzecchi e Martin, che si è rotto la clavicola destra.
- Nella domenica di Motegi il catalano ha il primo match point per vincere il Mondiale 2025. Diverse le combinazioni per far arrivare l'aritmetica: la più "semplice" è arrivare 1° o 2°, o davanti ad Alex in tutti gli altri casi. Marc potrebbe vincere il nono titolo anche qualora non dovesse conquistare punti, ma in quel caso suo fratello non dovrebbe fare meglio di 10°.
- Ore 2.35: MotoGP - warm up
- Ore 3: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 3.30: Paddock Live
- Ore 4: Moto3 - gara
- Ore 5: Paddock Live
- Ore 5.15: Moto2 - gara
- Ore 6.15 – Paddock Live Gara
- Ore 6.30: Grid
- Ore 7: MotoGP - gara
- Ore 8: Zona Rossa
- Ore 9: Race Anatomy MotoGP
- Non ci sarà Jorge Martin, con la sua stagione che continua a essere tremendamente sfortunata. Lo spagnolo ha centrato Bezzecchi all'inizio della Sprint Race di Motegi e ha avuto la peggio, rompendosi la clavicola destra. Dovrà essere operato e ovviamente salterà la gara.