Dopo il ritorno al successo di Bagnaia nella Sprint, testa già alla gara di questa mattina, che potrebbe assegnare il titolo Mondiale a Marc Marquez. In pole position c'è la Ducati del torinese, affiancata da Mir e dallo stesso leader del campionato, campione a Motegi con una vittoria o se arriverà al traguardo 2° o, in tutti gli altri casi, davanti al fratello Alex. L'appuntamento è alle 7 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

MARQUEZ CAMPIONE DOPO IL GP GIAPPONE SE... COMBINAZIONI