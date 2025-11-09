Offerte Sky
MotoGP oggi, le ultime news del GP Portogallo a Portimao e come ci arrivano i piloti

Archiviata la vittoria nella Sprint di Alex Marquez al termine di un super duello con Acosta, testa già alla corsa di oggi a Portimao. Bezzecchi, terzo ieri, scatterà ancora dalla pole in Portogallo, davanti a un Bagnaia in cerca di un cambio di passo dopo l'8° posto del sabato. Domenica programma rivoluzionato: gara della Moto2 alle 12.15, poi la top class alle 14 e la Moto3 in chiusura alle 15.30: tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

SPRINT RACE: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Gran finale a Portimao: gara alle 14 LIVE su Sky

Archiviata la vittoria nella Sprint di Alex Marquez al termine di un super duello con Acosta,...

La griglia di Portimao: gara alle 14 su Sky

Pole position per Marco Bezzecchi a Portimao. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:37.556 precedendo...

La Sprint di Bulega dura 4 giri: FOTO-VIDEO caduta

Si è chiusa con una caduta la Sprint Race di Portimao di Nicolò Bulega. Il pilota Ducati ha perso...

MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Portimao

Alex Marquez vince la Sprint Race di Portimao davanti a Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. 8°...

Le FOTO del debutto di Bulega in MotoGP

Nicolò Bulega sorprende al debutto in MotoGP: nel primo turno della sua vita in top class, nelle...

    Moto2, Moreira campione se... LE COMBINAZIONI

    Il brasiliano potrebbe già laurearsi campione del mondo in Portogallo, con una gara d'anticipo....

    MotoE, Alessandro Zaccone è campione del mondo

    Alessandro Zaccone è il nuovo campione di MotoE: dopo la vittoria in Gara 1, a esser decisivo è...

    Qualifiche Moto2: pole di Moreira, 8° Gonzalez

    Il leader del Mondiale scatterà davanti a Portimao, in prima fila anche Dixon e Veijer. Costretto...