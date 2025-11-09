MotoGP oggi, le ultime news del GP Portogallo a Portimao e come ci arrivano i piloti
Archiviata la vittoria nella Sprint di Alex Marquez al termine di un super duello con Acosta, testa già alla corsa di oggi a Portimao. Bezzecchi, terzo ieri, scatterà ancora dalla pole in Portogallo, davanti a un Bagnaia in cerca di un cambio di passo dopo l'8° posto del sabato. Domenica programma rivoluzionato: gara della Moto2 alle 12.15, poi la top class alle 14 e la Moto3 in chiusura alle 15.30: tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
SPRINT RACE: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE
- Il catalano del Team Gresini ha vinto a Portimao dopo uno splendido duello con Pedro Acosta, terzo Marco Bezzecchi, scattato dalla pole. Quarta la Yamaha di Quartararo, poi Di Giannantonio e Aldeguer, 8° Bagnaia. Ritiro invece per Bulega, sostituto sulla Ducati ufficiale dell'infortunato Marc Marquez, caduto al quarto giro.
- Il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata, ma non è prevista pioggia a Portimao. La temperatura - nelle ore delle gare - sarà attorno ai 18-20°C.
- Attenzione al fuso orario. Domenica si partirà con la gara della Moto2 alle 12.15, poi la top class alle 14 e la Moto3 in chiusura alle 15.30. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW.
- Ore 10.35: MotoGP - Warm Up
- Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 11.45: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 - gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - gara
- Ore 15: Zona Rossa 1^ parte
- Ore 15.30: Moto3 - gara
- Ore 16.30: Zona Rossa 2^ parte
- Ore 17: Race Anatomy MotoGP