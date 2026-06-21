Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP, oggi il GP Brno: orari tv, griglia di partenza in Repubblica Ceca e ultime news

motogp fotogallery
25 foto

Ogura ripartirà dalla pole anche nella gara lunga di domenica, LIVE su Sky Sport e NOW dalle 14. Il pilota giapponese condividerà la prima fila con Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, vincitore della Sprint. Il leader del Mondiale Bezzecchi non sarà invece al via: è stato squalificato per aver spinto e colpito un marshall dopo la caduta nella Sprint. Di seguito la griglia di partenza e le ultime news

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - L'EPISODIO BEZZECCHI-MARSHALL

ALTRE FOTOGALLERY

La griglia di partenza di Brno (senza Bezzecchi)

motogp

Incredibile a Brno: Marco Bezzecchi è stato squalificato dal GP della Repubblica Ceca per aver...

22 foto

Bagnaia torna a vincere una Sprint dopo 238 giorni

i numeri

Pecco Bagnaia torna a vincere e conquista la Sprint Race a Brno davanti ad Ai Ogura e a Marc...

46 foto

MotoGP, la classifica dopo la Sprint Race di Brno

MotoGp

Jorge Martin approfitta della caduta di Marco Bezzecchi nella Sprint Race a Brno e si porta a 15...

27 foto

Ancora Ogura a Brno: i record in MotoGP

motomondiale

Ai Ogura supera... Ai Ogura! Con la pole position a Brno in 1:51.139, il pilota giapponese...

22 foto

MotoGP, la possibile griglia piloti per il 2027

MotoGp

Dopo la firma del 'Patto della Concordia' tra MotoGP Group e case costruttrici si attendono gli...

23 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Bezzecchi squalificato: spinta e colpo a marshall

    MotoGp

    E' stato respinto il ricorso dell'Aprilia contro la squalifica di Marco Bezzecchi dal GP della...

    Moto3: pole di Almansa, penalizzato Pini

    MOTOMONDIALE

    Quarta pole in stagione per Almansa che a Brno firma anche il record del tracciato. La griglia...

    Gp Brno, Gonzalez penalizzato di 9 posizioni

    MOTO2

    Prima pole in Moto2 per David Alonso a Brno: il colombiano partirà davanti a Salac e Holgado nel...