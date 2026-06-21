Ogura ripartirà dalla pole anche nella gara lunga di domenica, LIVE su Sky Sport e NOW dalle 14. Il pilota giapponese condividerà la prima fila con Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, vincitore della Sprint. Il leader del Mondiale Bezzecchi non sarà invece al via: è stato squalificato per aver spinto e colpito un marshall dopo la caduta nella Sprint. Di seguito la griglia di partenza e le ultime news

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - L'EPISODIO BEZZECCHI-MARSHALL