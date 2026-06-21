MotoGP, oggi il GP Brno: orari tv, griglia di partenza in Repubblica Ceca e ultime news
Ogura ripartirà dalla pole anche nella gara lunga di domenica, LIVE su Sky Sport e NOW dalle 14. Il pilota giapponese condividerà la prima fila con Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, vincitore della Sprint. Il leader del Mondiale Bezzecchi non sarà invece al via: è stato squalificato per aver spinto e colpito un marshall dopo la caduta nella Sprint. Di seguito la griglia di partenza e le ultime news
- Ore 9.35: Warm Up MotoGP
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy
- Marco Bezzecchi non sarà al via della gara di oggi in Repubblica Ceca. Il leader del Mondiale sarebbe partito 4° in griglia ma, dopo la caduta nella Sprint di ieri, ha spintonato e colpito un marshall. Da regolamento è stato squalificato dal GP. Se Martin (ma parte nono e ha due long lap penalty da scontare) chiudesse almeno terzo in gara, Bezzecchi perderebbe la vetta della classifica
- Prima della MotoGP spazio alla gara Moto3 (con Almansa in pole) e alla Moto2, dove sarà David Alonso a partire davanti a tutti, col leader del Mondiale Manu Gonzalez penalizzato per guida lenta in più settori della pista e costretto alla rimonta dalla 13^ casella (sarebbe partito 4°)
- Anche oggi a Brno dovrebbe fare molto caldo, ma c'è un concreto rischio pioggia che potrebbe condizionare le gare di Moto2 e MotoGP: dalle 12, infatti, potrebbero esserci degli scrosci sul circuito ceco. Situazione da monitorare
- Facendo un passo indietro alla giornata di ieri, Ai Ogura ha ritoccato il record della pista registrato nelle Pre-qualifiche con una super pole position in 1:51.139. Il giapponese ha poi dato filo da torcere nella Sprint a Bagnaia che, grazie anche alla scelta della gomma soft al posteriore, è riuscito a tenere a bada il pilota Trackhouse e a vincere la Sprint Race