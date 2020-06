Nascar, trovato un cappio nel box di Bubba Wallace

Un episodio inquietante ha gravemente segnato la serie Nascar di automobilismo, alla vigilia della prima prova in programma sul Superspeedway a Talladega, in Alabama. Nel box di Bubba Wallace, l'unico pilota afroamericano della serie, è stato trovato un cappio. La Nascar ha subito preso posizione al fianco del pilota e, in una dura nota, ha confermato il fatto, riferendo che "di notte, è stata trovata una corda nel box dell'auto numero 43". "Siamo sconvolti e disturbati, non riusciamo a trovare parole per dimostrare quanto seriamente condanniamo questo atto atroce. Abbiamo immediatamente chiesto un'indagine e faremo tutto il possibile per identificare le persone responsabili", hanno dichiarato i vertici della serie statunitense, ribadendo con forza la condanna di ogni episodio di razzismo.