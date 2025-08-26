Superbike, Bautista ci sarà anche nel 2026: ufficiale in Barni dopo l'addio ad Arubasuperbike
Nel 2026 Alvaro Bautista sarà ancora in sella a una Ducati V4 nel Mondiale Superbike, nonostante l'addio al team ufficiale Aruba. Lo spagnolo, tre volte campione del Mondo in carriera, correrà per il team Barni e dividerà il box con il riconfermato Yari Montella: "Insieme a Barni possiamo ottenere grandi risultati. Voglio dimostrare che posso ancora vincere"
Ci sarà anche Alvaro Bautista al via della prossima stagione del Mondiale Superbike. Dopo l'addio a Ducati Aruba, con lo spagnolo Iker Lecuona al suo posto nel team ufficiale, il campione del Mondo 2022 e 2023, oltre che iridato nella classe 125 del Motomondiale, sarà ancora in sella a una Ducati V4, quella del team Barni, per proseguire così la sua avventura tra le derivate di serie. Lo spagnolo prenderà il posto di Danilo Petrucci, che ha sposato invece la sfida Bmw, dividendo il box della formazione di Marco Barnabò con il riconfermato Yari Montella. Attualmente quinto in classifica, oltre ai due titoli conquistati Bautista vanta 63 vittorie e 117 podi, confermadosi come il pilota maggior successo per la Casa di Borgo Panigale.
Bautista: "Voglio dimostrare di poter vincere ancora"
"Voglio ringraziare Barni per la fiducia e l'interesse nei miei confronti. Subito dopo l'annuncio che sarei stato libero per la stagione 2026, mi ha contattato senza esitazioni e questo per me significa molto" ha raccontato il pilota spagnolo, campione del Mondo Superbike nel 2022 e 2023. "Sono felice di restare in famiglia Ducati, con cui ho già conquistato successi e credo che insieme a Barni possiamo ottenere grandi risultati. Il team è in costante crescita stagione dopo stagione e questo accordo rappresenta un ulteriore step. Bisognerà impegnarsi dato che lavorerò con persone nuove, ma sono fiducioso perché vedo in Barni grande motivazione e spirito di competizione. Voglio dimostrare che posso ancora vincere. Gli ultimi due anni non sono stati facili a causa del nuovo regolamento, ma ora con la nuova Panigale V4 e il supporto Ducati avremo tutto il necessario per essere competitivi. L'obiettivo è raggiungere il nostro massimo livello e da li puntare sempre più in alto".
Barnabò, team manager Barni: "Bautista ci aiuterà a crescere"
Queste, invece, le parole di Marco Barnabò, team manager del team Barni: "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto ad Alvaro nella nostra squadra per la prossima stagione. Per un team privato avere un tre volte campione del mondo è motivo di grande soddisfazione e dimostra la consolidata credibilità e spessore del Team. Ci attendono sfide importanti, ma proprio questo ci spinge a migliorarci costantemente. Alvaro sta dimostrando ancora oggi tutto il suo valore e siamo certi che potrà darci un contributo fondamentale per continuare a crescere".