L’ultimo dei 18 appuntamenti della IndyCar 2026 è ormai alle porte. Domenica dalle 21:00 il GP di Monterey a Laguna Seca, live su Sky Sport Arena e in streaming anche su NOW. Palou già campione per la quinta volta e in pista con la storica livrea “Lightning Bolt”, ricordando soprattutto il magico sorpasso di Zanardi al cavatappi. Ultima gara per Dixon in Ganassi dopo 24 anni di corse insieme prima di passare in Arrow McLaren

La IndyCar Series si prepara a chiudere la stagione 2026 sullo storico WeatherTech Raceway Laguna Seca, in un fine settimana dal significato particolare per tutta la categoria. Se il titolo piloti è già nelle mani di Alex Palou, fresco di quinto campionato e quarto consecutivo, l'ultimo appuntamento offrirà celebrazioni del passato e, nonostante il campionato sia già stato assegnato, più di qualche confronto interessante nella classifica piloti, specialmente per il secondo posto.

Palou, Zanardi e Vasser: un weekend speciale per Ganassi Il protagonista di uno degli omaggi più suggestivi sarà proprio Palou. La sua Dallara-Honda #10 scenderà infatti in pista con la storica livrea Lightning Bolt, ispirata a quella utilizzata da Alex Zanardi nel 1996. Una scelta tutt'altro che casuale: quest'anno ricorre infatti il 30° anniversario di “The Pass”, lo storico sorpasso con cui Zanardi superò Bryan Herta al Cavatappi all'ultimo giro della gara del 1996, conquistando la vittoria. E proprio il luogo simbolo del sorpasso riceverà un omaggio permanente. La celebre curva in compressione di Laguna Seca verrà ufficialmente intitolata “Zanardi Corkscrew”, legando per sempre il nome del pilota italiano a una delle curve più iconiche del motorsport. Il weekend celebrerà anche un'altra ricorrenza fondamentale per Ganassi. Il 1996 fu infatti l'anno del primo titolo della squadra, conquistato da Jimmy Vasser, compagno di squadra di Zanardi. Un campionato che diede il via a una storia destinata a diventare leggendaria, con Ganassi capace di costruire negli anni una delle organizzazioni più vincenti del motorsport americano. Approfondimento Zanardi, intitolato il 'Cavatappi' a Launa Seca

L’ultimo “ciak” di Dixon in Ganassi dopo 24 anni insieme Il finale di Laguna Seca sarà però speciale anche per un altro motivo. Sarà infatti l'ultima gara di Scott Dixon con Chip Ganassi Racing dopo una collaborazione iniziata nel 2002 e diventata una delle più importanti nella storia della IndyCar. In oltre due decenni, il neozelandese ha conquistato sei titoli e 58 vittorie (sulle 59 totali), con il team, diventandone il pilota più longevo e uno dei simboli assoluti. Dixon si presenterà quindi a Laguna Seca, dove ha vinto nel 2023, con l'obiettivo di chiudere nel migliore dei modi un'era durata più di vent'anni. Un'ultima gara con la squadra con cui ha costruito la propria leggenda, proprio nello stesso weekend in cui Ganassi celebra le proprie radici. Calata la bandiera a scacchi, il neozelandese cambierà colori, entrando ufficialmente nel team guidato da Tony Kanaan al posto di Christian Lundgaard, che invece dovrebbe (si aspetta solo l’annuncio) prendere il sedile lasciato libero da Dixon in Ganassi.

Palou campione, ma secondo posto e 'Rookie of the year' ancora in palio Sul piano sportivo, invece, Palou potrà correre senza la pressione del campionato. Lo spagnolo ha già conquistato matematicamente il quinto titolo a Milwaukee e in Laguna Seca trova uno dei tracciati più favorevoli della sua carriera. Il pilota Ganassi ha infatti vinto tre delle ultime quattro edizioni disputate sul circuito californiano (2022, 2024 e 2025) e ha concluso sul podio in tutte le sue cinque precedenti. L'obiettivo sarà quindi quello di chiudere la stagione con un'altra vittoria, magari proprio al volante della vettura che celebra Zanardi. Ma Laguna Seca non sarà soltanto la passerella del campione. La lotta per il secondo posto in campionato resta infatti uno degli ultimi verdetti ancora da assegnare, con Christian Lundgaard, Kyle Kirkwood e Pato O'Ward separati da pochi punti. I tre sono racchiusi in 4 punti sui 54 disponibili. Spazio anche alla battaglia per il Rookie of The Year: Dennis Hauger deve proteggere la leadership nella corsa al titolo di esordiente dell’anno, vantando 223 punti contro i 205 di Mick Schumacher e i 193 di Caio Collet.