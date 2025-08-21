Jannik Sinner, oggi ripresa allenamenti e sorteggio tabellone US Open: le news in diretta
Sinner torna ad allenarsi a tre giorni dal ritiro durante la finale di Cincinnati. Cahill: "Ha avuto un virus, ma ora sta bene". Doppia sessione per Jannik con Francisco Comesana: la prima alle ore 17 (11 in America) sul P1 Court, la seconda dalle 18 sull'Ashe Stadium. Proprio alle ore 18 sarà sorteggiato il tabellone degli US Open, che potrete seguire in diretta su Sky o in streaming su NOW. Qui il racconto della giornata in diretta
Tutto è pronto per l'ultimo Slam della stagione. Jannik Sinner difende il titolo conquistato l'anno scorso in finale contro Taylor Fritz. Di seguito l'albo d'oro completo degli US Open. Il torneo è in diretta dal 24 agosto al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW
Gli Us Open 2025 registreranno un nuovo record: saranno distribuiti premi per 90 milioni di dollari, di cui 5 al vincitore. Un aumento del 20% rispetto allo scorso anno
Intanto, è una giornata positiva per il tennis azzurro. Già campioni in carica a New York, Errani e Vavassori hanno trionfato ancora nel doppio misto allo US Open. Dopo aver superato in semifinale Collins ed Harrison, Errani e Vavassori hanno battuto Swiatek e Ruud in tre set (6-3, 5-7, 10-6)
Tutto pronto per l'inizio dello Us Open. A guidare il seeding c'è Jannik Sinner che in quel di Flushing Meadows dovrà difendere sia il titolo conquistato lo scorso anno che la posizione di numero 1 nel ranking Atp. Oltre a Jannik, come azzurri tra le teste di serie presenti anche Musetti, Cobolli e Darderi. In attesa del sorteggio di oggi, qui tutte le teste di serie dell'ultimo Slam della stagione, in diretta dal 24 agosto al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW
Il 13 luglio 2025 sarà una data che rimarrà per sempre storica e indimenticabile non soltanto per lo sport italiano ma per il tennis in generale. Sky Sport ha deciso di rivivere la vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon con un documentario che racconta la cronaca di due settimane indimenticabili, attraverso backstage, immagini inedite ed estratti degli studi Sky. Il primo passaggio venerdì 22 agosto alle 12.00 su Sky Sport Uno
Il post su Instagram dopo il ritiro: "Un paio di giorni di riposo"
Prima del Masters 1000 di Cincinnati Sinner aveva 3.430 punti di vantaggio su Alcaraz, dopo il torneo in Ohio (che si è concluso amaramente col ritiro di Jannik dopo appena 20' di finale), il vantaggio si è ridotto a 1890 punti. E con quelli da scartare allo US Open Jannik virtualmente si trova dietro il rivale a inizio torneo. Ecco cosa deve fare per rimanere numero 1 a New York (e cosa deve fare Alcaraz per diventarlo)
Sinner messo ko da un virus a Cincinnati
Jannik si è dovuto arrendere dopo appena venti minuti nella finale con Alcaraz di Cincinnati per problemi fisici. A distanza di pochi giorni dal match, è arriva la conferma dell'allenatore Cahill: "È stato un virus a costringerlo al ritiro, ora si sente un po' meglio e dovrebbe tornare in campo a breve", ha detto alla Espn
Oggi Sinner torna ad allenarsi
Benvenuti nel liveblog che seguirà la giornata di Jannik Sinner che tornerà ad allenarsi in vista degli US Open. Doppia sessione di allenamento con Comesana: la prima alle 17 (11 in America) sul P1 Court; la seconda dalle 18 sull'Ashe Stadium. Qui tutti gli aggiornamenti e le ultime news in diretta