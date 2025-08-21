Intanto, è una giornata positiva per il tennis azzurro. Già campioni in carica a New York, Errani e Vavassori hanno trionfato ancora nel doppio misto allo US Open. Dopo aver superato in semifinale Collins ed Harrison, Errani e Vavassori hanno battuto Swiatek e Ruud in tre set (6-3, 5-7, 10-6)